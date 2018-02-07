Норвежские спортсмены взяли на Олимпиаду-2018 более 6000 доз препаратов от астмы

Беспрецедентное количество доз лекарства от астмы привезли с собой в Пхенчхан спортсмены из Норвегии. Как сообщает 7 февраля NRK, общее количество доз составило 6000 штук, что в десять раз больше доз аналогичных препаратов у сборной Финляндии, Швеции и Германии.

Кроме того, врач норвежской команды взял дополнительно 10 ингаляторов, притом что у большинства норвежских спортсменов есть свои ингаляторы.

В состав лекарств от астмы входят препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством: они улучшают работу легких и, как следствие, организм получает больше кислорода, что является важным фактором в циклических видах спорта. Однако спортсменам могут разрешить применять эти лекарства в качестве терапевтического исключения, если суметь доказать тяжелую форму астмы. Среди норвежских лыжников очень много чемпионов мира и Олимпийских игр. В частности, норвержцы имеют 20-летню серию побед в общем зачете Кубка наций.