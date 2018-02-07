Путин в Красноярске потребовал побыстрее готовиться к Универсиаде

Президент России Владимир Путин призвал своевременно обеспечить задачи по подготовке объектов Универсиады в Красноярске. Об этом он заявил 7 февраля в ходе совещания по подготовке проведения Универсиады. Слова президента приводит пресс-служба Кремля.

«За прошлый год они заметно «подросли» и скоро начнут вводиться в эксплуатацию. В числе позитивных моментов отмечу хороший уровень объектов кластера «Сопка», а также новый пассажирский терминал международного аэропорта Емельяново. Однако есть объекты и в так называемой красной зоне. Это прежде всего многофункциональный комплекс в Деревне универсиады... В прошлом году были даны поручения в части ликвидации отставания по срокам работ. Хотел бы, конечно, сегодня услышать, ради этого мы и собрались, как обстоят дела, какие меры приняты", – сказал президент.

"Хотел бы в целом обратить самое пристальное внимание на необходимость безусловного и своевременного исполнения взятых на себя обязательств всеми, кто задействован в этом процессе", – добавил он.

"Подчеркну, что федеральные власти, губернатор Красноярского края должны держать вопросы, связанные с универсиадой, на постоянном контроле, в первую очередь решить проблемы с информационным и телекоммуникационным обеспечением, финансированием, благоустройством Деревни универсиады и самого Красноярска", – подчеркнул Путин.