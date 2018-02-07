На Парашютной эвакуируют гипермаркет

Персонал и посетителей строительного гипермаркета в Приморском районе Петербурга отправили на мороз из-за угрозы взрыва днем 7 февраля.

Как стало известно «Фонтанке», переполох в «К-Рауте» на Парашютной улице, 60В, вызвал подозрительный предмет, хозяин за которым так и не вернулся. Необходимость покинуть магазин посетителям объяснили техническими причинами.

В начале второго дня магазин опустел: сотрудники и покупатели и вышли на улицу. По словам одного из них, скорая и полиция уже на месте.