Кокорин покинул сборы «Зенита» и уехал в Лондон

Нападающий футбольного клуба «Зенита» Александр Кокорин покинул сборы команды в Белеке (Турция) и не примет участия в сегодняшнем контрольном матче против «Црвены Звезды».

Как сообщает 7 февраля пресс-служба петербуржцев, 26-летний игрок с разрешения клуба отправился в Лондон для участия в мероприятии, организованном компанией Nike.

Ожидается, что форвард вернется в Турцию уже завтра. Отмечается, что Кокорин — первый и единственный футболист из России, который посетит мероприятие подобного уровня. Также в Лондон с той же целью должны приехать ведущие футболисты мира — Роналду, Неймар, Мбаппе, Азар и другие.

Напомним, в текущем сезоне Кокорин побил рекорд собственной результативности, забив 18 голов за «Зенит». Однако 15 из них он забил до 1 октября. За последующие три месяца на его счету всего три мяча. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в этот период неоднократно выражал обеспокоенность снизившейся результативностью Кокорина.