«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях

Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций – за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018.

Skyway Service Award – ежегодная отраслевая премия для российских и зарубежных авиакомпаний, присуждаемая по итогам голосования пассажиров. По замыслу организаторов это наиболее объективная форма определения лучших компаний отрасли, так как никто кроме самих клиентов авиакомпаний не сможет дать оценку услуг, предоставляемых пассажиру.

В этом году авиакомпания «Россия» стала победителем в одной из наиболее значимых номинаций — «Лучшая авиакомпания в категории внутренние чартерные перевозки».

«Россия» постоянно двигается вперед, что обеспечивает ей место в числе лидеров отрасли авиаперевозок России. География полетов авиакомпании составляет 120 направлений в летний сезон и около 100 направлений зимой. Парк воздушных судов компании постоянно обновляется: «Россия» использует для пассажироперевозок как вместительные дальнемагистральные самолеты Boeing-747, разово вмещающие 522 пассажира, так и самолеты Airbus A319 на региональных и международных линиях.

«Россия» предлагает своим пассажирам, пользующимся услугами по программе полетов на популярных туристических направлениях, качественный, недорогой и востребованный продукт. Авиакомпания своей работой, в том числе, способствует повышению уровня доверия россиян к предложениям внутреннего туризма, предоставляя им свободу выбора и широкий спектр предложений от популярных курортов. Компания уже стала крупнейшим перевозчиком в ряде южных регионов страны и Черноморского бассейна, совместно с туристическим партнером постоянно работает над открытием новых направлений, чтобы познакомить пассажиров с неизведанными достопримечательностями страны.

Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот» и является базовым перевозчиком аэропорта Пулково. «Россия» — вторая по величине авиакомпания РФ, один из любимых и популярных брендов петербуржцев, официальный перевозчик ФК «Зенит». Воздушный флот «России» включает в себя 16 Вoeing 737-800, 31 лайнер семейства Airbus А320, 5 воздушных судов семейства Вoeing 777 и 9 Вoeing 747.