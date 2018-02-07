Снег «насыпал» Петербургу аварий, на Ленинском – массовая
В Санкт-Петербурге днём 7 февраля усилился снегопад, и резко возросло количество сообщений об авариях от очевидцев. Многие ДТП – типичные последствия заносов.
Так, на дороге на Каменку таксист вылетел на встречную полосу, а на улице Софьи Ковалевской дама зарулила в припаркованный автомобиль.
На Ленинском проспекте произошло массовое ДТП: столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля.
Подробности, фотографии и видео с мест этих и других «свежих» аварий – на «Водителе Петербурга».