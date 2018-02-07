Госсекретарь США: Если Россия захочет вмешаться в очередные выборы, мы ничего не сможем сделать

Россия намерена вмешаться во внеочередные выборы в американский конгресс осенью 2018 года. Такое мнение высказал госсекретарь США Рэкс Тиллерсон. Он также добавил, что остановить это вмешательство будет крайне сложно.

Госсекретарь пообщался с журналистами FoxNews 7 февраля. Он отметил, что США могут подготовиться к вмешательству, но и российская сторона «сможет адаптироваться». «Суть в том, что если они намерены вмешаться, они найдут способ это сделать. Конечно, мы можем предпринять какие-то шаги, но если Россия приняла решение, оно будет реализовано, предотвратить это будет очень сложно», – считает американский чиновник.

Тиллерсон добавил, что однозначно Россия намерена вмешаться в осенние выборы, «как это было в 2016-м».

«Важно продолжить говорить России — ты думаешь, что мы не видим, что ты делаешь? Но мы видим, и тебе надо остановиться. Если ты этого не сделаешь, то продолжишь притягивать последствия», – предупреждает Тиллерсон.

Напомним, Вашингтон не единожды обвинял российское правительство во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Якобы две хакерские группировки, Fancy Bear и Cozy Bear, взломали серверы демократической партии и украли закрытую информацию, что стало почвой для многих скандалов. Было начато расследование о возможном влиянии Москвы на результаты выборов и возможных связях действующего президента Дональда Трампа с Кремлем. Россия отвергает все обвинения.