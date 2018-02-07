Пятидесятники просят передать им «Ковчег» в Понтонном

Христиане «Веры Евангельской Пятидесятников» просят передать им в собственность здание в поселке Понтонный (Фанерный пер., 11, лит. А). Как 7 февраля сообщает сайт комитета имущественных отношений, обращение датировано 1 февраля.

Оригинальное небольшое здание, построенное в 1970-х для музея Усть-Ижорского фанерного комбината архитекторами Шмелевым и Фабрицким, напоминает несколько посаженных друг рядом с другом грибов. Памятником оно не является, а пятидесятникам было отдано еще в 1994 году по договору купли-продажи как незавершенное строение. В 1997-м община получила разрешение на реконструкцию здания и архитектурно-планировочное задание для размещения в нем духовного центра «Ковчег». А в 1999-м КУГИ оформил с пятидесятниками договор аренды на участок площадью 633 кв. м. Он продолжает действовать и сейчас, говорится в обращении христиан. В том же году церковь прошла перерегистрацию и получила здесь же, в «Ковчеге», юридический адрес.

К началу 2010 года строительство и реконструкция наконец завершились окончательно, но оформить в собственность здание, которое к тому времени находилось в руках общины уже 16 лет, власти так и не дали. Оно по-прежнему находится в собственности города. Приход церкви — это около 200 человек, и для пятидесятников «Ковчег» – единственное здание в Петербурге, где совершаются церковные обряды и богослужебные собрания.