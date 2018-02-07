Оганесяну не разрешили читать свое дело в домашних условиях

Санкт-Петербургский городской суд продлил арест бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну. Знакомиться с делом о хищениях на стадионе Крестовского острова он продолжит в больнице.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 7 февраля защита попросила суд о переводе экс-чиновника под домашний арест. Образ послушного фигуранта к этому располагал. Оганесян заключил сделку со следствием, признав участие в мошенничестве при поставке стадионного видеотабло. Предварительное следствие завершено, а знакомиться с материалами можно и в спальне, а не камере Крестов или на больничной койке. Последнее время обвиняемый содержится в тюремной больнице Гааза, готовится к операции, чувствует себя неважно.

Следователь СКР Потеев просил оставить Оганесяна под стражей. Суд согласился и продлил арест до 16 мая 2018 года.

Марат Оганесян содержится в изоляции с ноября 2016 года. Его фамилия упоминается также в деле о получении взятки 20 млн рублей от представителей петербургского бизнеса. Расследование длится почти год, обвинение не предъявлено.