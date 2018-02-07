Титов назвал имена беглых олигархов, которые просятся в Россию

Бизнес-омбудсмен Борис Титов перечислил имена скрывающихся за рубежом предпринимателей, которые якобы хотят вернуться в Россию, но опасаются на родине уголовного преследования.

Как пишет издание The Bell в своем телеграм-канале 7 февраля, в списке упомянуты бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, бывший депутат палаты представителей Свердловской области Сергей Капчук, экс-совладелец холдинга «МАРТА» Георгий Трефилов, бизнесмены Леонид Кураев, Алексей Шматко, Евгений Рыжов, Евгений Петров, Азамат Кильдигушев, Александр Делис, Павел Власюк, Александр Байгушев, Виктор Ламаш, Андрей Каковкин, Константин Дюльгеров, Василий Дякун и Владимир Зюзин. Есть якобы и еще одна фамилия, но 17-й кандидат на возвращение раскрывать себя не пожелал.

Малой родиной «возвращенцев», кроме Москвы, значатся еще несколько городов, в том числе – Петербург. Он указан напротив фамилии Владимира Зюзина. Впрочем, на сайте bloger51.com опубликовано письмо коммерсанта, в котором тот называет себя мурманчанином и подробно рассказывает о своих злоключениях. Зюзина разыскивают по делу о мошенничестве, которое, по его словам, связано ещё с мурманским энергомагнатом Геннадием Шубиным. Шубина уличили в многомиллионных хищениях, а бизнес Зюзина якобы обанкротили действия силовых структур. Бизнесмен называет себя жертвой бывшего главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова. Последний был приговорен в апреле 2017 года. Он был признан виновным в том, что вместе с коллегами провоцировал чиновников на взятки и фабриковал уголовные дела.

Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты Титов предъявил президенту список желающих вернуться в Россию предпринимателей. Титов намеревается просить Путина о пересмотре их уголовных дел. До этого он встретился с эмигрантами, осевшими в британской столице. В свою очередь, экс-совладелец и сооснователь салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин рассказал «Фонтанке», что присутствовал на встрече, но не знает ни одного человека, который бы просил омбудсмена о возвращении.