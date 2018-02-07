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07.02.2018 13:08

ЦИК показал доходы кандидатов в президенты: Путин «беднее» Грудинина и Жириновского

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала сведения о  доходах кандидатов в президенты. Судя по официальным данным ЦИК, действующий глава государства за предыдущие шесть лет заработал 38,5 млн рублей. 

По данным избирательной комиссии, Владимир Путин получал не только зарплату, но и военную пенсию. Есть у него и доход от вкладов в банках. В совокупности получилось 38 528 817 рублей. 

Из недвижимости у главы государства есть квартира площадью 77 «квадратов» в Петербурге и гараж в Северной столице (18 метров). Заявленные средства — две легковушки ГАЗ 21М (1960 и 1965 годов выпуска), «Нива» (2009 года выпуска), прицеп автомобильный «Скиф» (1987 года). 

Также у кандидата есть 13 счетов в банках, на которых лежат 13 млн рублей. 

Путин владеет 230 акциями ПАО «Банк Санкт-Петербург», пользуется квартирой 153,7 кв. м в Москве. 

Отметим, что кандидат от коммунистов Павел Грудинин показал доход в 157 миллионов за 6 лет (зарплата в ЗАО «Совхоз имени Ленина», премия за участие в конкурсе, материальная помощь, проценты от вкладов).

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о доходе в 98 миллионов рублей. 

Сведений о доходах других кандидатов на сайте ЦИК нет. 

Таким образом, из троих конкурентов Путин оказался самым «бедным». 

Выборы президента России пройдут 18 марта.

 


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