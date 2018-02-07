Защитник «Зенита» Иванович вернулся к тренировкам

Защитник футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом 7 февраля сообщил официальный твиттер сине-бело-голубых.

Ранее Иванович был вынужден покинуть предыдущий тренировочный сбор в ОАЭ для медицинского обследования в Петербурге. По словам пресс-службы «Зенита», это была не более чем перестраховка.

Иванович перешел в «Зенит» в феврале 2017 года. В текущем сезоне защитник сыграл за «Зенит» 27 матчей, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Напомним, в начале января болельщики «Зенита» признали гол Ивановича в ворота «Реал Сосьедад» лучшим в первой половине сезона.