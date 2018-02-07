В парламенте Петербурга изучат возможность продлить на час продажу алкоголя

Петербургский ЗакС готов изучить вопрос о продлении времени продажи алкоголя. Об этом 7 февраля сообщил журналистам спикер парламента Вячеслав Макаров.

«Нужно изучить, является ли это ущемлением бизнеса и насколько это необходимо. Инициатива будет рассмотрена. Все должно быть просчитано», – отметил он.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в Петербурге могут продлить разрешенное время торговли спиртными напитками. С таким предложением выступила городская торгово-промышленная палата (СПб ТПП).

Сейчас российское законодательство запрещает торговать алкоголем с 23 до 8 часов. Однако регионы вправе вводить дополнительные ограничения. В Петербурге спиртное запрещено продавать с 22 до 11 часов.