Работа для особого человека

Центр социально-трудовой адаптации «Мастер ОК», учрежденный ассоциацией родителей детей-инвалидов ГАООРДИ, помогает найти работу на открытом рынке труда людям с ментальной инвалидностью. Для этого был создан и уже реализуется проект «Работа каждому!».

При устройстве на работу у молодых людей с ментальными нарушениями очень часто возникают сложности. Из длинного списка вакансий, выданного в Центре занятости, они не могут найти подходящую: далеко не каждый работодатель желает взять в свою компанию человека с ограниченными возможностями здоровья, коллектив не всегда принимает сотрудника, чье поведение отличается от общепринятого. В рамках нового проекта «Работа каждому!» специалисты Центра помогут ребятам справиться с этими трудностями, найти любимую работу и стать более самостоятельными.

Проект состоит из двух этапов: подготовка к работе в коллективе и последующее трудоустройство на открытом рынке. На первом этапе для участников проекта проведут занятия по личностно-ориентированному планированию, где специалисты помогут ребятам раскрыть свой потенциал, понять, где они хотят работать, что у них получается делать лучше всего. Как вести себя на рабочем месте и общаться с коллегами? Ответ на этот вопрос молодые люди получат на тренингах, ведь коммуникабельность и доброжелательность – залог успеха в любом коллективе. Второй этап подразумевает трудоустройство на открытом рынке. Трудовая деятельность начинается с практики и стажировки, после прохождения которых, участник проекта становится полноправным сотрудником предприятия.

«У нас было много случаев, когда ребята получали желаемую работу, выполняли свои обязанности, но через несколько месяцев им приходилось уходить. Либо их увольняли, либо они уходили сами, потому что им было не комфортно, – рассказывает директор Центра «Мастер ОК» Иван Граевский. – Именно поэтому научить человека работать в коллективе, подготовить его к трудовой деятельности не менее важно, чем найти для него хорошее рабочее место. Он должен знать, как вести себя правильно и быть приятным в общении для окружающих».

В рамках проекта пройдут экскурсии на предприятия, готовые принять на работу ребят с инвалидностью. Молодым людям покажут рабочие места, которые, возможно, в скором времени займут именно они.

Проект «Работа каждому!» реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.