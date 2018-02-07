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07.02.2018 13:22

«Танцующий трактор» припарковался в центре Петербурга

Очередной вхолостую работающий трактор заметили прямо в центре Петербурга.
«Танцующий трактор» припарковался в центре Петербурга

Как сообщает очевидец, снегоуборочная техника в таком виде была замечена 7 февраля около 8:35 утра на углу улицы Зодчего Росси и площади Ломоносова.

Как и многие другие его «коллеги», трактор оперся на стационарные домкраты и в воздухе вхолостую крутил колесами. Отметим, что, судя по номерам, машина приехала в центр Петербурга из Ленобласти.

Ранее аналогичное коммунальное явление, получившее название «танцующий трактор», было замечено 6 февраля у дома №63 по улице Благодатной.

Видео: читатель "Фонтанки" Дмитрий


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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24.01.2018 20:00
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