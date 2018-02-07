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07.02.2018 12:35

Setl City построит торговый комплекс в ЖК «Солнечный город»

Setl City построит торговый комплекс в ЖК «Солнечный город»
Фото предоставлено компанией Setl City

Компания Setl City летом 2018 года планирует начать строительство торгового комплекса с подземной автостоянкой в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Здание оформят в единой стилистике с жилым комплексом, фасады будут облицованы керамогранитом. Общая площадь торгового центра с подземной автостоянкой, рассчитанной на 115 автомобилей, составит более 11 тыс. кв. м. Плановый срок завершения строительства – конец 2019 года.

Фото предоставлено компанией Setl City
Фото предоставлено компанией Setl City

Торговый комплекс возведут возле 6-го корпуса ЖК «Солнечный город», рядом с парком отдыха. Отметим, что Setl City приступила к созданию парка площадью 50 тыс. кв. метров прошлым летом. Парк оформят по уникальному дизайнерскому проекту, включающему в себя декоративное освещение и ландшафтный дизайн. В центре разместится мощеная площадь для проведения фестивалей и ярмарок, а по периметру будут проложены дорожки для бега. На территории установят детский городок с безопасным покрытием, оборудуют спортивную зону – футбольный стадион с трибунами и площадку для игры в волейбол и баскетбол.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

 

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

 


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