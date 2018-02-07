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07.02.2018 12:31

Жители СЗФО покупали смартфоны реже и дороже, чем в других регионах

Жители Северо-Западного федерального округа в 2017 году покупали смартфоны хуже, чем жители большинства других российских регионов, следует из исследования ретейлера «Евросеть», опубликованного 7 февраля.

По данным аналитиков, за 2017 года в СЗФО было приобретено 3 069 тысяч устройств, что на 9% выше результатов 2016 года. Однако спрос оказался ниже, чем в прочих регионах. Так, по числу проданных штук СЗФО опередил только Дальний Восток. В деньгах продажи в СЗФО выросли на 21%, до 42 млрд рублей. По этому показателю регион оказался на пятом месте.

Причины отставания СЗФО аналитики не называют, однако по динамике средней цены можно предположить, что жители региона предпочитают отложить покупку, но приобрести более дорогое устройство. Так, средняя цена смартфона поднялась на 12% и составила 13,7 тысячи рублей. Здесь СЗФО занял второе место, уступив лидерство только Москве и Московской области (рассматривается в исследовании как отдельный регион. — Прим. ред.). Там средняя цена аппарата составила 17 тысяч рублей.

На рынке планшетов СЗФО занял четвертое место среди российских регионов, несмотря на то, что продажи сократились на 24% к 2016 году, до 201 тысячи устройств.

На долю Петербурга приходится 48,5% всех проданных смартфонов в СЗФО (3 млн устройств) и 46,7% всех проданных планшетов в СЗФО (430 тысяч устройств).


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