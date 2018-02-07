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07.02.2018 12:25

Шипулин: Не опускаю руки

Российский биатлонист Антон Шипулин выразил надежду на положительное решение Спортивного арбитражного суда о допуске неприглашённых российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Пока CAS заседает, рассматривает наши фамилии по допуску к Олимпиаде, я тренируюсь, не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход», — сказал Шипулин в видеообращении в своём Instagram 7 февраля.

Биатлонист отметил, что проводит тренировки вместе с телефоном, чтобы проверять сообщения.

"Фонтанка" писала о том, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила сегодняшние слушания по апелляциям 32 российских спортсменов, которые возражают против решения Международного олимпийского комитета не приглашать их на Олимпиаду. Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Мэтью Риб заявил, что заседание продолжится 8 февраля.

«Заседание продолжится в четверг, 8 февраля, в 12 часов дня. Решение возможно будет вынесено ближе к концу дня. Если CAS удовлетворит апелляции, спортсмены выступят на Олимпийских играх. Мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допускать спортсменов до Игр. Между нами и МОК нет кризиса. И я поддерживаю своих арбитров, оправдавших 28 россиян», — сказал Риб.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом. С россиян сняли пожизненное отстранение от Игр за нарушение антидопинговых правил, но комиссию МОК это не убедило. Они также подали апелляции в CAS.

Справка:

Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В конце прошлого года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал.


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