Компания Л1: сданы очередные корпуса ЖК «Премьер Палас»

5 февраля 2018 года «Л1 Строительная компания №1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередных корпусов жилого комплекса «Премьер Палас», расположенного в Петроградском районе на набережной Адмирала Лазарева.

Это два элитных дома на самом берегу Малой Невки, которые за архитектурную форму уже успели окрестить «лодочками». За счет хорошего расположения жильцы смогут любоваться из окон панорамой Крестовского острова, Невы, Финского залива и исторического центра города. В ближайшее время ключи от своих новых квартир получат 98 семей: именно столько 2- и 3-комнатных квартир находится в сданных корпусах.

Одновременно с жилыми в эксплуатацию были введены коммерческие помещения и два теплых подземных паркинга в сумме на 341 машиноместо.

Общая площадь объектов ЖК «Премьер Палас», введенных в эксплуатацию 5 февраля 2018 года, – 26 441,6 кв. м.

Руководитель Компании Л1 Павел Андреев: «Уникальность этого проекта не только в неповторимой архитектуре. Самое главное – это расположение. Городской дом у реки – это очень по-петербургски. Все дворцы членов царской семьи стоят на берегах рек и каналов. И наш «Палас» тоже. Сейчас один из основных трендов в строительстве – совмещать классику и модерн, традиции и новые технологические решения. «Премьер Палас» полностью соответствует этому новшеству».

Особенность ЖК «Премьер Палас» – видовые квартиры с террасами и бассейнами на верхних этажах, а также собственная набережная и причал для легких судов. Внутренняя инфраструктура жилого комплекса включает в себя салон красоты, фитнес-центр, spa-салон, детский клуб, частный детский сад, службу круглосуточной охраны, теплый подземный паркинг. Цена квадратного метра от 146,5 тысяч рублей. В 2012 году комплекс стал финалистом конкурса Urban Awards в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса», а в июне 2013 года получил престижную национальную премию «Рекорды рынка недвижимости» как лучший жилой комплекс бизнес-класса Санкт-Петербурга.

ЖК "Премьер Палас" – застройщик ООО «Л1-4», проектная декларация и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-premier-palas/dokumenty