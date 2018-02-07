Свежий релиз на UFC 3 от Компании «КЕЙ»

ММА (mixed martial arts – смешанные единоборства или миксфайт) как вид спорта были признаны в 90-х годах 20 века. Серия видеоигр UFC от EA выступает лучшим симулятором смешанных боевых искусств. Сегодня в гостях у «КЕЙ» UFC 3 — самый свежий релиз февраля.

Карьера

Разработчики услышали жалобы фанатов на бедность возможностей игрока в сюжетном плане. Поэтому родился новый режим карьеры — G.O.A.T., в котором вам предстоит пройти все уровни ада на пути к славе самого прославленного бойца на планете. Нелегкие переговоры, поиски оппонентов через встроенную соц.сеть, проведение собственных PR-кампаний, выбор наиболее удобного вам спортзала для тренировок и мониторинг личного рейтинга популярности.

Регулярные взвешивания будут следить за вашей весовой категорией, а такие звезды, как Меган Оливи, попытаются разрушить вашу карьеру каверзными вопросами.

Игровой процесс

Бытует мнение, что UFC 3 это переупакованная вторая часть с новым режимом карьеры. Спешим вас заверить — это не так. Во-первых, было записано свыше 5000 новых игровых анимаций движений и это отчетливо видно во время любого поединка. Удары с разбега теперь выглядят, как и должны, увороты и уклонения могут стать катализаторами вашей победы, а один единственный точный удар способен завершить бой еще до начала третьей минуты.

Конор Макгрегор, Андерсон Силва, Деметриус Джонсон и другие звезды UFC подарили годами отработанные приемы своим прототипам в игре.

Оценка «КЕЙ»