Полтавченко попросили запретить переводить в нежилой фонд квартиры рядом с «Юго-Западной»

Губернатора Петербурга Георгия Полтавченко попросили наложить мораторий на любые переводы в нежилой фонд квартир на первых этажах в домах у будущей станции метро «Юго-Западная». Запрос градоначальнику 7 февраля направил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.

По его данным, жители стали обращать внимание на участившиеся случаи перевода жилых помещений в нежилые в домах, которые расположены рядом с вестибюлем строящейся станции. По мнению депутата, недобросовестные граждане предоставляют органам власти подложные выписки из протоколов собраний жильцов, которых в действительности не было, или же собрание жильцов в действительности проводится, но предприниматели предоставляют неверную информацию.

«К примеру, коммерсанты изначально планируют открыть бар или алкогольный магазин, а жильцам обещают дешевую аптеку или магазин канцтоваров. Обманутые жители согласовывают переоформление, а спустя некоторое время под их окнами появляется пивная, возле которой круглосуточно шумят и мусорят», – резюмировал Четырбок.