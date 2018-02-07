Бывший генподрядчик стадиона «Санкт-Петербург» считает победу Смольного формальной

Представитель «Трансстроя» считает формальным отказ Верховного суда пересмотреть решение о расторжении контракта на строительство стадиона «Санкт-Петербург». Компания продолжит добиваться справедливости в отношениях с городом в судах.

"Верховный суд отказался рассматривать данную жалобу по формальным основаниям. Данное дело касалось расторжения одного из государственных контрактов, который являлся наименее проблемным и был исполнен «Трансстроем» на 98 процентов, после чего был приостановлен по инициативе комитета", – заявил «Фонтанке» 7 февраля Иван Смирнов, управляющий партнер санкт-петербургского офиса АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», представляющий интересы компании.

По его мнению, отказ Верховного суда рассматривать жалобу компании не будет иметь какого-либо правового значения для рассмотрения других дел. Всего их 15, практически все из них находятся на стадии суда первой инстанции.

"В настоящее время продолжается рассмотрение споров, вытекающих из одностороннего отказа комитета от трёх государственных контрактов на строительство стадиона на Крестовском острове, – заявил Смирнов. – Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» продолжает отстаивать свои интересы, в том числе в рамках данного дела".

Напомним, что Смольный судится сразу с тремя структурами холдинга «Трансстрой» по трем разным контрактам. С подрядчиком стадиона город расстался в июле 2016 года. Тем же летом место на ключевом объекте занял «Метрострой». «Фонтанка» подробно описывала конфликт строителей с чиновниками.