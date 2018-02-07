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07.02.2018 11:53

Смольный ищет самые заснеженные крыши

Почти четыре сотни опасно заснеженных кровель нежилых зданий обнаружили в Петербурге за двое суток. Среди не озаботившихся качественной уборкой – МЧС и отдел полиции. Но если спасатели быстро исправились, то правоохранителей подстегивают нависшим штрафом.

Михаил Огнев

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Как сообщили 7 февраля в Государственной административно-технической инспекции, с момента ухудшения погоды в Северной столице сотрудники ежедневно проверяют состояние фасадов и кровель нежилых зданий. Только за последние двое суток проинспектировали 843 здания. Неположенные снег и сосульки обнаружили на 370. На 16 адресах с уборкой затягивать не стали. Так, попались и быстро исправились: Дворец бракосочетания №3 на Садовой улице, 22 в Пушкине; гимназия №157 на Лафонской и главное управление МЧС России по Петербургу на Московском проспекте, 116. К ним претензий у инспекции больше нет. 

Зато остались вопросы к качеству уборки РГПУ им. А.И. Герцена на Малой Посадской, машиностроительного завода ЗАО «Ленпродмаш» и ОМВД России по Колпинскому району. В ГАТИ напомнили, что злостных нарушителей ждет административная ответственность и штрафы от 250 до 500 тысяч. Чистоту крыш и фасадов повторно проверят сегодня. 

Ранее сообщалось, что петербургская полиция к наступлению холодов пополнится новым подразделением по борьбе с сосульками. «Охотников» не много – по одному на каждое служебное здание. 

Справка:

Засыпавший Северную столицу снег к разгулявшейся в Москве непогоде отношения не имеет, но её отголоски благодаря переменчивому ветру всё же достигли города. По данным синоптиков, осадки закончатся сегодня. В отдельных районах высота снежного покрова в течение нескольких дней достигла 50 сантиметров. Высота слоя свежевыпавшего снега за сутки составит 4-7 см, местами до 12 см.


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