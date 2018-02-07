Смольный ищет самые заснеженные крыши

Почти четыре сотни опасно заснеженных кровель нежилых зданий обнаружили в Петербурге за двое суток. Среди не озаботившихся качественной уборкой – МЧС и отдел полиции. Но если спасатели быстро исправились, то правоохранителей подстегивают нависшим штрафом.

Как сообщили 7 февраля в Государственной административно-технической инспекции, с момента ухудшения погоды в Северной столице сотрудники ежедневно проверяют состояние фасадов и кровель нежилых зданий. Только за последние двое суток проинспектировали 843 здания. Неположенные снег и сосульки обнаружили на 370. На 16 адресах с уборкой затягивать не стали. Так, попались и быстро исправились: Дворец бракосочетания №3 на Садовой улице, 22 в Пушкине; гимназия №157 на Лафонской и главное управление МЧС России по Петербургу на Московском проспекте, 116. К ним претензий у инспекции больше нет.

Зато остались вопросы к качеству уборки РГПУ им. А.И. Герцена на Малой Посадской, машиностроительного завода ЗАО «Ленпродмаш» и ОМВД России по Колпинскому району. В ГАТИ напомнили, что злостных нарушителей ждет административная ответственность и штрафы от 250 до 500 тысяч. Чистоту крыш и фасадов повторно проверят сегодня.

Ранее сообщалось, что петербургская полиция к наступлению холодов пополнится новым подразделением по борьбе с сосульками. «Охотников» не много – по одному на каждое служебное здание.