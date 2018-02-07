Парламент Петербурга решил прописать деятельность добровольцев

Петербургских волонтеров хотят внести в специальный реестр и поощрять. Проект закона о развитии добровольческого движения в первом чтении 7 февраля одобрили депутаты Законодательного собрания.

«Во-первых, документ конкретизирует сам статус добровольцев, во-вторых, снимает множество бюрократических сложностей, которые связаны с поддержкой волонтерской деятельности органами государственной власти. Это особенно актуально в связи с тем, что в городе существует крупный добровольческий центр, объединяющий свыше 12 тысяч человек», – заявил автор законопроекта Денис Четырбок.

Документом устанавливаются формы поощрения волонтеров — премии, награждение почетными грамотами и дипломами, включение имен самых активных в ежегодно издаваемый информационный сборник «Лучшие добровольцы Санкт-Петербурга».

Кроме того, правительство города сможет создать региональный реестр добровольцев и сформировать координационные и совещательные органы по вопросам добровольчества.

В рамках обсуждения законопроекта депутаты отметили, что при утверждении документа необходимо проконсультироваться с действующими волонтёрскими организациями: «Я общаюсь в разными организациями и знаю, что одна из проблем – это система постфинансирования их деятельности, из-за чего многие организации пролетают со своими проектами, так как не могут их реализовать».

За проект закона проголосовали 44 депутата. Поправки будут вносить до 16 марта.