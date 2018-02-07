Голодец: Мигрантов в РФ стало больше за счет украинцев

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила о росте миграционного потока на 50 тыс. человек в 2017 году.

Об этом она сообщила 7 февраля в ходе Недели российского бизнеса, организованной РСПП, сообщает RNS.

«Мы вступили в конкурентную борьбу за ресурсы, если говорить о наших ресурсах. Находимся в открытой конкурентной среде с мировым рынком. И на сегодняшний день миграционный поток – в нашу пользу. По отношению к прошлому году он составляет плюс 50 тысяч человек. И это связано не только с экономическими, но и с целым рядом политических тем. Большую часть в этом миграционном потоке продолжают составлять мигранты украинского происхождения», – сообщила Ольги Голодец.

По данным МВД РФ, за пять лет число украинцев, получивших разрешения на временное проживание на территории России, увеличилось почти в три раза: в 2012 году было выдано 33 101 разрешение, а в 2017-м — 96 612. В прошлом году Украина стала лидером по количеству граждан, получивших такие разрешения, следом за ней идут Казахстан (45 317 разрешений), Таджикистан (40 887), Узбекистан (36 469) и Армения (22 860), сообщает RT.