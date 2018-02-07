Дела шести российских атлетов будут рассмотрены в CAS после Олимпиады

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэттью Риб заявил, что апелляции российских спортсменов, которые были уличены в нарушении антидопинговых правил, будут рассмотрены после Олимпийских игр – 2018 в Пхенчхане.

«Апелляция, которую подали шесть спортсменов с допинговой историей, не будет рассмотрена оперативно. Мы ее получили, но она будет рассматриваться не выездной панелью, а судом в Швейцарии», — приводит слова Риба «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

В число спортсменов, чьи дела будут рассмотрены после Игр-2018, входят конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев.

Ранее сообщалось, что если CAS удовлетворит апелляции российских спортсменов, они выступят на Олимпийских играх, но вопрос решится завтра. «Заседание продолжится в четверг, 8 февраля, в 12 часов дня. Решение возможно будет вынесено ближе к концу дня. Если CAS удовлетворит апелляции, спортсмены выступят на Олимпийских играх. Мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допускать спортсменов до Игр. Между нами и МОК нет кризиса. И я поддерживаю своих арбитров, оправдавших 28 россиян», — сказал Риб.