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07.02.2018 11:26

Петербуржец избил врача скорой помощи, приехавшего на вызов

С кулаками встретили бригаду скорой помощи в Невском районе Петербурга. Вместо лечения неблагодарный пациент получил уголовное дело о побоях. 

Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу, инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Медиков вызвали к одному из домов по проспекту Елизарова. Там медиков встретил нетрезвый мужчина 20 лет, который ударил врача, пытавшегося оказать ему помощь. Петербуржцу уже предъявили обвинение по статье 116 УК РФ.

Предыдущее нападение на скорую помощь в Северной столице произошло 13 января текущего года на проспекте Испытателей. Отдых в ночном клубе закончился для одной из посетительниц травмой головы, и её друзья около пяти часов утра набрали «03». Однако к приезду бригады расставаться с пострадавшей почему-то передумали. Доставить её в карету скорой удалось только после вызова полиции. Компания решила «отбить» подругу, в результате травмы получили две сотрудницы скорой.

 


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