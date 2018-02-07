В украинской Красногоровке подорвались трое детей

Трое детей в возрасте 14, 9 и 3 лет получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Красногоровке Донецкой области Украины. Об этом 7 февраля сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский на своей странице в соцсети.

По его словам, ЧП произошло вчера вечером, около 21 часа. Двое детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним дома, их сестра сидела спиной к малышам, сообщает УНИАН. «Старшая девочка отделалась относительно легкими осколочными ранениями грудной клетки, ягодиц и голени. Дети же получили тяжкие повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы», – написал Жебривский. Он сообщил, что сейчас все трое пострадавших находятся в больнице. Младшие дети нуждаются в специализированной помощи детского хирурга – соответствующий специалист прибыл из Днепра.

«Дал поручение правоохранительным органам как можно скорее разобраться в причинах трагедии и принять меры, чтобы в дальнейшем обезопасить детей от подобных случаев», – добавил председатель Донецкой ВГА.

"Взрыв произошел в частном доме. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. На кухне, где играли дети, обнаружены остатки металлического предмета", – сообщили в полиции агентству УНН. Оно со ссылкой на правоохранителей уточняет, что во время взрыва родители детей были в соседней комнате, где употребляли алкогольные напитки.

Возбуждено уголовное дело по ст.15, ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.