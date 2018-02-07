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07.02.2018 11:08

Прощание с матерыми

Случилось то, о чем так долго говорили инсайдеры: Олег Шатов отправился в аренду в "Краснодар". История, которая началась 2 недели назад, наконец завершилась. На прошлой неделе в оружейную столицу России, также в аренду, отправился Артем Дзюба. Кто-то грустит, кто-то выдыхает с облегчением. "Фонтанка" прощается с некогда футболистами сборной России.
Прощание с матерыми
Артем Дзюба и Олег Шатов/Александр Николаев/Интерпресс

Напомним, что 15 января с основным составом "Зенита" в ОАЭ не поехали Михаил Кержаков, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Артем Дзюба, Олег Шатов. При всем уважении к первым трем – совсем недавно футболистами основного состава были только Олег и Артем. Именно поэтому отдельно мы прощаемся с парнями, которые забили на двоих за "Зенит" 64 гола (25 и 39 соответственно). 

По сути, Дзюба и Шатов были одними из последних, кто успел поиграть с Халком. Последними, кто застал Лигу чемпионов и борьбу за медали. Как затопленная Ангарой во имя Братской ГЭС деревня в повести Распутина, уходит тот "Зенит" окончательно на дно прошлого, сметает его река истории, наступает новое время. Да, есть еще в заявках на матч Игорь Смольников, Доменико Кришито и Юрий Лодыгин. Но это досадное обстоятельство не рушит целостность нашего образа. 

У Артема и Олега были разные траектории. 

Дзюба – главная надежда «Спартака" 2010-х, главная надежда болельщиков красно-белого клуба на возрождение победных традиций – 6 февраля 2015 года ударил южную столицу под дых: клубы объявили, что летом Артем перейдет в "Зенит". Ну, вы понимаете, пример Владимира Быстрова, нынешнего профсоюзного лидера "Тосно", вряд ли так быстро стерся из памяти. Уже в первом матче за "Зенит" Дзюба выиграл свой первый трофей в карьере: Суперкубок, в Петербурге был обыгран "Локомотив". Довольный Дзюба улыбался и шутил журналистам: мол, правильно все сделал, столько лет в "Спартаке" – и ничего, а тут одна игра – и трофей. Вы понимаете прекрасно, как эти слова прозвучали в Москве. Мосты были сожжены так же умело, как в интервью все того же Быстрова после перехода в "Спартак": мол, Петербург – деревня, одна улица – и та Невский проспект. 

Дзюба установил рекорд русских нападающих в розыгрышах Лиги чемпионов за один сезон, забив в первой же своей кампании за "Зенит" 6 голов. Злые языки, утверждавшие, что главный смысл покупки Дзюбы – сделать больно владельцу "Спартака" Леониду Федуну – были вынуждены признать, что Дзюба в порядке. 

У Дзюбы за "Зенит" вышло 102 матча, именно в составе петербургского клуба Артем провел сотый гол. Несомненно, время, которое молодые люди провели в Петербурге, по сравнению с их предыдущими мытарствами, можно назвать лучшим в их карьере. При этом, конечно же, все ждали большего. Не за кубками России переходят в «Зенит». Шатову еще повезло: он успел выиграть с "Зенитом" последнее на настоящий момент золото 2014-2015. Но приход Мирчи Луческу, уход Халка, Эсекиэля Гарая и Акселя Витселя очень сильно изменили "Зенит". Так сильно, что пришлось выпускать Ангару из берегов. 

Надо сказать, что Дзюба за эти годы из экс-спартаковца для большинства болельщиков превратился в своего парня. Не с нашего двора – спартаковское прошлое забыть тяжело, но в своего. Да, кто-то особенно принципиальный продолжал называть его в сетевых баталиях ЦФ – центрфорвардом, чтобы не произносить фамилию. Но в день ухода Дзюбы в аренду я беседовал с болельщиками на одной петербургской спортивной радиостанции – слова никто плохого вслед не сказал. Ни одного смелого анонимного сообщения на студийный «вотсап» не прилетело. Боролся. Не убирал ноги. Шел до конца. Дзюба в "Зените" был одним из самых ярких героев: бесшабашно играл в пейнтбол с рыжебородым Андре Виллаш-Боашем, бесконечно шутил, не отказывал журналистам в интервью и комментариях, принимал участие в благотворительных акциях. Если вы не смотрели ролик, как Дзюба работал кондуктором на 3 маршруте петербургского трамвая, – открывайте немедленно. 

У Дзюбы – так вышло – особняком стоят два матча в Краснодаре: осенью 2016 и осенью 2017. В 2016 Дзюба в сложном матче забил супергол, на зубах дотерпев до 86 минуты и вколотив, казалось бы, победный мяч. "Зенит" в той игре пропустил дважды в оставшееся время и Дзюба, еще будучи на поле, жестами показывал виноватому Лодыгину: сейчас получишь. В раздевалке, по слухам, воспоследовало выяснение отношений, которое, по слухам же, на правах капитана разнимал Доменико Кришито. Несомненно, этот пример неравнодушного отношения к трудовому процессу тронул болельщиков. Мирил в самолете бузотеров тренер вратарей Михаил Бирюков. 

Этой осенью, опять же в Краснодаре, Дзюба, борясь за место в стартовом составе, в конце первого тайма выдал забег метров на 60 – при его-то антропометрии – и был остановлен только с помощью нарушения правил. Оказалось, что по сути – это был последний забег Дзюбы в "Зените" Роберто Манчини. Что пошло не так между главным тренером и одним из лучших форвардов России последних лет, мы, я думаю, узнаем совсем скоро. Явно, что молодые люди не сработались, и явно, что с Дзюбой никто ничего не пытался обговорить: иначе откуда эти эскапады в профиле игрока в Instagram? Сперва стихи поэта Уильма Хенли "Непокоренный" со словами "Я – властелин своей судьбы, я – капитан своей души", а потом сториз в тренажерном зале с хештегом #здоровкаклев – сразу после заявлений Вячеслава Малафеева о проблемах со здоровьем и предстоящим осмотром в сертифицированной (!) клинике ФИФА. То есть не жук лапкой потрогал, а сертифицированной! К слову, в публичном пространстве новостей об обследованиях не последовало, и в тульский "Арсенал" в аренду Дзюба, несмотря на заявленные сложности со здоровьем, все-таки перешел. 

Шатов до лета 2016 года был, несомненно, одним из сильнейших футболистов российской лиги на своей позиции и на чемпионат Европы ехал одним из лидеров сборной, как и Дзюба, собственно. Сборная, как мы помним, на том турнире выступила так, что после вылета игроки пришли в номер к главному тренеру и сказали: мы – оно. А пятюня, которую выписывал Шатов Головину при подаче углового словаками, углового, завершившегося голом, – стала одним из грустных мемов в тональности капитана из фильма "Изображая жертву". 

В публичном пространстве Шатов после интервью агентству "Р-Спорт" летом 2015 предпочитал не появляться. Напомним, в том разговоре Шатов отметил тяжесть профессии футболиста и сравнил ее с работой у станка. Остальные профессии, включая профессию журналиста, по мнению Олега, однозначно легче. 

Шатову Манчини, по существу, шансов не дал. А публичная порка в прямом эфире – выход на замену в Грозном в последнем декабрьском туре, перевод на правый фланг обороны и обратная замена – выглядела, скажем, так себе для тренера большого клуба.

Будущее у ребят в арендах, несомненно, будет разное. У Дзюбы перед конкурентом по позиции ЦФ Лукой Джорджевичем (как нежно: вся линия нападения в "Арсенале" арендована у "Зенита") есть явное преимущество: российский паспорт. Что придумает умный тренер туляков Миодраг Божович – мы узнаем совсем скоро. Божович, возглавивший "Арсенал" летом, сумел перезапустить карьеру Джорджевича – Лука переживает однозначно лучший отрезок своей карьеры. Собственно, лучший до "Зенита" отрезок в карьере Дзюбы был опять же у Божовича, но в "Ростове". Как самый высокий футбольный тренер будет совмещать Дзюбу и Джорджевича – мы увидим меньше чем через месяц. Московские острословы-журналисты уже выдумали связку "ДзюДжо". Увы, нам с этим жить. 

Шатову в "Краснодаре" придется сложнее. У "Краснодара" в целом все неплохо с атакой: за первые 20 туров команда Игоря Шалимова забила 32 гола, больше – только у идущего на первом месте "Локомотива" (36). По числу ударов за матч – "быки" тоже вторые (16). В атаке у "Краснодара" вакантна позиция только правого атакующего полузащитника, и на ней в предыдущих играх выходили Павел Мамаев, Вячеслав Подберезкин и Жоазиньо. У всех троих есть российское гражданство (да, и у бразильца Жуана Натаилтона Рамоса дос Сантоса – тоже). В "Зените" и сборной Шатов справа появлялся считаное количество раз (12 раз за 4 сезона в петербургском клубе). По информации московской прессы, за право уйти в аренду в "Краснодар" Шатов лично заплатил "Зениту" 25 млн рублей и еще 10 придется заплатить, если тренерский штаб Шалимова решится выпустить Олега на "Санкт-Петербург Арене". Подозреваю, переговоры между клубами и агентством ProSports Managment, представляющим интересы игрока, шли с огоньком.

Да, в футболе так бывает. Казалось бы, летом 2016 Шатов и Дзюба – основные футболисты клуба и сборной. Осенью 2017 – оба сидят в запасе, Дзюба отказывается общаться с журналистами, а Шатов на просьбу об интервью отвечает в микст-зоне: "Зачем? Сбитый летчик". Зима 2018 – оба уходят в аренду в надежде поймать шанс и вернуться в сборную на домашний чемпионат мира. Да, грустно. Но радует одно: аренда молодых людей заканчивается в мае, и уже летом нас ждет продолжение этого увлекательного сериала. 

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»


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