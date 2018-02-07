На Петергофском шоссе избили шестиклассника

Ученик одной из петербургских школ попал в больницу в тяжелом состоянии. По словам ребенка, на него напали незнакомцы.

Как стало известно «Фонтанке», 13-летнего пациента карета скорой забрала от одного из домов по Петергофскому шоссе в 18:20 шестого февраля. Мальчик рассказал, что в пять часов вечера он столкнулся с хулиганами: несколько человек набросились на него и избили. Заверил, что с обидчиками знаком не был.

Пострадавшего госпитализировали в детскую городскую больницу №1 с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, травмой живота и ушибом грудной клетки. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.