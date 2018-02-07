Нобоа: Пытаюсь надавить на «Зенит», чтобы вернуться в «Эмелек»

О своем желании покинуть петербургский футбольный клуб «Зенит» заявил 7 февраля эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.

«Моя аренда в "Эмелек" вполне реальна. Она может продлиться четыре-пять месяцев. Я пытаюсь надавить на "Зенит", чтобы вернуться в "Эмелек"», — цитирует Нобоа интернет-издание El Universo.

В текущем сезоне 32-летний футболист провёл всего два матча за «Зенит» в российской Премьер-лиге. При этом до переезда в Петербург он был твердым игроком основы «Ростова».

Ранее стало известно, что полузащитник Олег Шатов на правах аренды перешел в «Краснодар», а нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев на тех же условиях отправились в тульский «Арсенал».

«Эмелек» – эквадорский футбольный клуб из Гуаякиля, в нем полузащитник Нобоа играл до переезда в Россию.