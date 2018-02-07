В Южной Корее распродали все билеты на хоккейный матч Россия - США

Билеты на матч группового этапа между сборными России и США по хоккею, который пройдет в рамках Олимпиады в Пхёнчхане, полностью выкуплены. Об этом сообщила пресс-служба организационного комитета Игр-2018.

Как сообщает РБК, в продаже были билеты четырех ценовых категорий. Их стоимость начиналась от 30 тыс. вон (около 1,5 тыс. руб.) и достигала 150 тыс. вон (7,5 тыс. руб.). При этом самая дешевая категория была доступна только гражданам Южной Кореи.

В оргкомитете сообщили, что часть билетов была зарезервирована для продажи в билетной кассе стадиона. «Даже если сейчас билеты недоступны на официальном сайте, какое-то количество будет доступно только в день игры после снятия резерва», — уточнили организаторы Игр.

По данным на 5 февраля, российские болельщики купили более 30 тыс. билетов на соревнования зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане — это 75% выделенной для России квоты.

Сборная Россия по хоккею на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане сыграет в статусе «олимпийские спортсмены из России» (OAR). На групповом этапе Игр российские хоккеисты выступят против команд Словакии, Словении и США.

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.