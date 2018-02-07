Джим Керри удалил свой аккаунт в Facebook из-за «вмешательства России в выборы США»

В знак протеста против российского «вмешательства» в выборы президента США свой аккаунт в Facebook удалил голливудский актер Джим Керри. Об этом 7 февраля артист написал в Twitter.

«Я продаю свои акции Facebook и удаляю страницу, потому что эта компания нажилась на вмешательстве России в наши выборы, и она до сих пор практически ничего не сделала, чтобы исправить ситуацию», — заявил двукратный обладатель «Золотого глобуса». Он призвал последовать его примеру других инвесторов, «которые заботятся о будущем».

Свою запись исполнитель главной роли в знаменитой комедии «Маска» сопроводил рисунком основателя Facebook Марка Цукерберга с подписью «Фейкбук».

Ранее о влиянии на политику США сообщали Facebook, Google и Twitter. Крупнейшие интернет-компании заявили, что «пророссийский контент» через миллионы фальшивых аккаунтов продвигала так называемая «фабрика троллей», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.