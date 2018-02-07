Больше полумиллиона заплатила за родственные чувства 91-летняя петербурженка

Пережившая Великую Отечественную войну жительница Петербурга внезапно обрела и также внезапно потеряла родственницу. А вместе с ней и крупную сумму денег.

Как стало известно «Фонтанке», семейное воссоединение состоялось утром 6 февраля на проспекте Художников. У дома №14 к пенсионерке, меньше месяца назад справившей 91-летие, подошла незнакомка. Молодая особа в вязаной шапочке представилась родственницей, правда, дальней. Пенсионерка припомнила семейное древо и противоречий не нашла, обсудить генеалогию радушно пригласила к себе в квартиру на улицу Есенина. Там и оказалось, что жизнь у новой родни – не сахар.

Проблемы пенсионерку впечатлили, а скоротечность развития родственных отношений – нет. Но помощь предложила сразу и даже достала из сумки сбережения, из которых отдала часть – сто тысяч рублей. Девушку размер щедрот не устроил. Схватив всю извлеченную на свет пачку, она была такова.

Отыскать потерянную родственницу, а вместе с ней и 600 тысяч рублей, пенсионерка попросила полицию Выборгского района.