Полпред губернатора Ставрополья найден мертвым с огнестрельным ранением

Полпред губернатора Ставропольского края Александр Коробейников найден мертвым утром 7 февраля. Причиной смерти стал выстрел из ружья, которое обнаружили тут же.

Как сообщает ГТРК «Ставрополье», у следствия нет причин предполагать криминальный характер случившегося. Оружие принадлежало самому чиновнику.

Александр Коробейников родился 2 апреля 1953 года. С 1994 года — заместитель губернатора — председатель Совета безопасности Ставропольского края. С 1996 года — заместитель председателя правительства региона. С апреля 1999 года – полномочный представитель президента РФ в Ставропольском крае. С июля 2000 года — первый заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО). Курировал вопросы, связанные с Северным Кавказом. В январе 2008 года назначен главным федеральным инспектором по Карачаево-Черкесской Республике. С сентября 2012 года – главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю.

В 2013 году занял пост министра Ставрополья по восточным районам.

В октябре 2015 года Александр Коробейников стал официальным представителем губернатора края. Курировал Минераловодский округ, города Лермонтов и Пятигорск.

Участвовал в операциях по освобождению заложников. Награждён орденом «За личное мужество».