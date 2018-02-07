Племянника главы Ингушетии нашли мёртвым

В Ингушетии найден мёртвым Хасан Евкуров, племянник главы республики Юнус‐Бека Евкурова. Об этом 7 февраля сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его обнаружили с огнестрельным ранением головы вечером 6 февраля дома, в станице Троицкой. Рядом с телом лежало охотничье ружье.

Глава республики подтвердил смерть сына своего старшего брата. «Я сейчас нахожусь за границей. То, что он найден мертвым, там (в Республике Ингушетии. — Прим. ред.) сейчас разбираются, это факт, с этим ничего не сделаешь. Это, к сожалению, так», — заявил Евкуров РБК.

Хасан Евкуров работал охране своего высокопоставленного родственника, потом – в 58-м полку на окраине Назрани. Несколько месяцев назад попал под сокращение в Росгвардии.