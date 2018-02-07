В Петербурге воры отоварились в антикварном магазине за счет китайского туриста

Двое китайских туристов остались без имущества в Петербурге.

По данным «Фонтанки», после полудня 6 февраля в правоохранительные органы с заявлением обратился 63-летний уроженец Китая, проживающий в гостинице «Охтинская». Через переводчика он сообщил, что после прогулки по Северной столице остался без кошелька с банковскими картами. Карты иностранец успел заблокировать, так что ущерб составило только 8 июней (600 рублей) — стоимость портмоне.

А вот его земляку повезло меньше. У постояльца Park Inn после обеда в ресторане «Китайский двор» пропали 50 тысяч рублей и кошелек с тремя банковскими картами. Позже жена потерпевшего, находящаяся на родине, в Поднебесной, сообщила, что получила SMS с информацией и о списании денег с карты мужа. Причем покупка якобы была сделана в магазине с названием Antikvariat. С учетом стоимости кошелька Louis Vuitton, ущерб составил 60 тысяч рублей, но, это предварительная сумма: сюда не вошла покупка антиквариата неизвестным. Убытки 40-летний житель Пекина назвал значительными.