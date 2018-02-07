CAS перенёс слушания по делам российских спортсменов

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила сегодняшние слушания по апелляциям 32 российских спортсменов, которые возражают против решения Международного олимпийского комитета не приглашать их на Олимпиаду. Об этом 7 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Мэтью Риб заявил, что заседание продолжится 8 февраля.

«Заседание продолжится в четверг, 8 февраля, в 12 часов дня. Решение возможно будет вынесено ближе к концу дня. Если CAS удовлетворит апелляции, спортсмены выступят на Олимпийских играх. Мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допускать спортсменов до Игр. Между нами и МОК нет кризиса. И я поддерживаю своих арбитров, оправдавших 28 россиян», — сказал Риб.

Напомним, что иски подали: Виктор Ан (шорт-трек), Владимир Григорьев (шорт-трек), Евгения Захарова (шорт-трек), Денис Айрапетян (шорт-трек), Артем Козлов (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон), Евгений Гараничев (биатлон), Екатерина Юрлова-Перхт (биатлон), Максим Цветков (биатлон), Ирина Услугина (биатлон), Дарья Виролайнен (биатлон), Алексей Волков (биатлон), Дмитрий Попов (бобслей), Роман Кошелев (бобслей), Юлия Шокшуева (бобслей), Михаил Науменков (хоккей), Алексей Береглазов (хоккей), Валерий Ничушкин (хоккей), Сергей Плотников (хоккей), Антон Белов (хоккей), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Глеб Ретивых (лыжные гонки), Руслан Мурашов (коньки), Екатерина Шихова (коньки), Руслан Захаров (коньки), Анна Юракова (коньки), Алексей Есин (коньки), Юлия Скокова (коньки), Елизавета Казелина (коньки), Сергей Грязцов (коньки), Иван Букин (фигурное катание), Ксения Столбова (фигурное катание).

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом. С россиян сняли пожизненное отстранение от Игр за нарушение антидопинговых правил, но комиссию МОК это не убедило. Они также подали апелляции в CAS.