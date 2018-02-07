За террор прохожих в Петроградском районе задержали юнцов

Больше полугода в Петроградском районе Петербурга систематически избивали прохожих. В основном школьников, но и более старшие не избежали кулаков случайных встречных. Полиция подозревает, что за всплеском уличной агрессии стоят трое молодых людей.

Как стало известно «Фонтанке» 7 февраля, полиция Петроградского района раскрыла разбойное нападение на 14-летнего, которое произошло в ноябре прошлого года. Подозреваемый оказался ненамного старше: совершеннолетие он отмечает только в этом году. Он не судим, не учится и не работает. Свободное время, по версии следствия, предпочитает проводить на улице в компании сверстника и также не судимого 20-летнего товарища. Предполагается, что как минимум с весны 2017 года троица с завидной регулярностью нападала на прохожих.

С апреля по декабрь прошлого года полицейские насчитали семь жертв чужой агрессии. Взрослыми оказались только двое: одному исполнилось 50, второму – 22 года. Остальными пострадавшими стали дети 14-15 лет. Нападавшие гуляли в основном на Каменноостровском и Чкаловском проспектах, но встречали их и на Плуталовой. Последний раз, как предполагают в полиции, молодые люди раздавали тумаки 21 декабря 2017-го. Об их похождениях в этом году пока ничего не известно.

Уличные развлечения квалифицировали как побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Один из подозреваемых арестован, его ровесника и старшего приятеля отпустили под подписку.