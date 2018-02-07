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07.02.2018 09:35

Взрывчатку на «Площади Восстания» не нашли

Пересадочный узел на 1-й линии петербургского метрополитена вернулся к штатному режиму работы после проверки подозрительного предмета утром 7 февраля.

Как сообщили в пресс-службе метро, ничего взрывоопасного на «Площади Восстания» оперативные службы не обнаружили. Бесхозную причину переполоха, из-за которой станция была закрыта почти 50 минут, удалили с платформы.

С 9:27 поезда курсируют по красной ветке со всеми остановками, оба наземных вестибюля и переход с «Маяковской» доступны пассажирам.


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