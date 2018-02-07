«Газпром» получил рекордную долю на европейском рынке

Еще
14:12 07.02.2018
Пришлите свою новость!
14:03
Кокорин покинул сборы «Зенита» и уехал в Лондон
14:02
На Парашютной эвакуируют гипермаркет
13:54
Снег «насыпал» Петербургу аварий, на Ленинском – массовая
13:47
Водитель минивэна, в котором погибли 9 человек, 22 раза за год был оштрафован за скорость
13:41
Госсекретарь США: Если Россия захочет вмешаться в очередные выборы, мы ничего не сможем сделать
13:37
Пятидесятники просят передать им «Ковчег» в Понтонном
13:27
Выезд на "встречку" под Сосновым Бором отправил в больницу двоих
13:22
«Танцующий трактор» припарковался в центре Петербурга
13:19
Оганесяну не разрешили читать свое дело в домашних условиях
13:18
"Дачная амнистия" закончится к весне
13:14
Титов назвал имена беглых олигархов, которые просятся в Россию
13:08
ЦИК показал доходы кандидатов в президенты: Путин «беднее» Грудинина и Жириновского
13:04
Защитник «Зенита» Иванович вернулся к тренировкам
12:56
На прокладку туннеля между Хельсинки и Таллином потребуется до 20 млрд евро
12:46
В парламенте Петербурга изучат возможность продлить на час продажу алкоголя
12:31
Жители СЗФО покупали смартфоны реже и дороже, чем в других регионах
12:25
Шипулин: Не опускаю руки
12:17
«Невский проспект» вернули пассажирам
12:16
Создатели «Игры престолов» снимут новые фильмы «Звездных войн»
12:06
Январская рождаемость в Петербурге опустилась до минимума за 4 года
12:01
Полтавченко попросили запретить переводить в нежилой фонд квартиры рядом с «Юго-Западной»
11:58
Бывший генподрядчик стадиона «Санкт-Петербург» считает победу Смольного формальной
11:53
Смольный ищет самые заснеженные крыши
11:49
«Невезучую» Поклонногорскую перекрыл длинномер
11:48
Парламент Петербурга решил прописать деятельность добровольцев
11:43
Голодец: Мигрантов в РФ стало больше за счет украинцев
11:40
«Невский проспект» закрыт
11:39
Дела шести российских атлетов будут рассмотрены в CAS после Олимпиады
11:30
Финляндия вошла в тройку самых процветающих государств мира
11:26
Петербуржец избил врача скорой помощи, приехавшего на вызов
11:14
В украинской Красногоровке подорвались трое детей
11:06
Ипотека станет доступной каждой второй российской семье уже в этом году
10:54
Нобоа: Пытаюсь надавить на «Зенит», чтобы вернуться в «Эмелек»
10:45
В Южной Корее распродали все билеты на хоккейный матч Россия - США
10:38
Джим Керри удалил свой аккаунт в Facebook из-за «вмешательства России в выборы США»
10:32
Больше полумиллиона заплатила за родственные чувства 91-летняя петербурженка
10:28
Полпред губернатора Ставрополья найден мертвым с огнестрельным ранением
10:24
КАД перекрыли из-за серьёзного ДТП
10:17
Племянника главы Ингушетии нашли мёртвым
10:02
CAS перенёс слушания по делам российских спортсменов
09:50
За террор прохожих в Петроградском районе задержали юнцов
09:46
«Газпром» получил рекордную долю на европейском рынке
09:40
На Софийской столкнулись легковушки, уходившие от крутившегося грузовика
09:35
Взрывчатку на «Площади Восстания» не нашли
09:22
Трамп хочет показать военную мощь США на параде в Вашингтоне
09:13
На Стачек порезали троих
09:09
Охотников и спортсменов в России обяжут научиться снаряжать патроны
09:05
Двух петербуржцев заподозрили в нездоровом внимании к школьницам
08:50
Станция метро «Площадь Восстания» закрыта
08:45
Интим-бутик на Литейном навестили двое с пистолетом
08:41
Биткоин начал расти после обвала
08:32
Петербуржец рассказал, как после ДТП его «покатали» на капоте
08:24
Площадь перед посольством России в США назвали в честь Немцова
08:15
Россия начала высылать рабочих из Северной Кореи
08:07
Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке
01:51
Детей научат делать катапульты и мобильные приложения
01:30
"Преодоление" объединит японских и петербургских студентов-художников
01:11
Яна Тумина и Алиса Олейник откроют «Комнату Герды»
00:38
В США часть вагонов скоростного поезда отцепилась на ходу
00:29
За метро «Купчино» нашли тело 11-летнего ребенка
00:19
Задержан "черный пояс" по тхэквондо, ограбивший главу турфирмы в Выборге
00:08
Falcon Heavy Маска полетела к Марсу
06/02
После реконструкции БДТ за 1,9 млрд возбуждено дело
06/02
Почти 200 человек пострадали при землетрясении на Тайване
06/02
В Китае испытали летающий дрон-такси с пилотом внутри
06/02
В Петербург вернулся "Танцующий трактор"
06/02
В Петербурге появится новый маршрут электробусов
06/02
Ассанж опроверг новость о продлении ордера на его арест
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
07.02.2018 09:46

«Газпром» получил рекордную долю на европейском рынке

«Газпром» в 2017 году нарастил свою долю на рынке Европы с 33 процентов до 34,7 процента. Об этом 7 февраля сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев на встрече с инвесторами в Нью-Йорке.

«Рыночная доля «Газпрома» продолжает расти. Поставки росли быстрее рынка, доля на рынке Европы в результате увеличилась до рекордных 34,7 процента», — цитирует Медведева Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Существующие экспортные маршруты транспортировки газа позволяют гибко реагировать на изменение спроса, считает топ-менеджер. В результате рыночная доля компании в будущем «может не только сохраниться, но и возрасти», отметил Медведев.

В ноябре 2017 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2017 году экспорт газа достигнет 192 миллиардов кубометров, что станет абсолютным рекордом.

В прошлом году компания увеличила добычу газа на 12,4 процента, до 471 миллиарда кубометров. Поставки топлива в Европу увеличились на 8 процентов, до 193,6 миллиарда кубометров.

По данным «Газпром экспорта», примерно 80 процентов поставок из России приходится на страны Западной Европы, 20 процентов — на центральноевропейские государства.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
06.02.2018 17:20

Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России

Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России по объемам ввода жилья в 2017 году в рейтинге Единого реестра застройщиков
ЖК Дипломат/Холдинг «ПСК»
02.02.2018 13:10

Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов

Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп
ГК «Эталон»
02.02.2018 12:50

Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Титов назвал имена беглых олигархов, которые просятся в Россию
На прокладку туннеля между Хельсинки и Таллином потребуется до 20 млрд евро
Жители СЗФО покупали смартфоны реже и дороже, чем в других регионах
Бывший генподрядчик стадиона «Санкт-Петербург» считает победу Смольного формальной
«Газпром» получил рекордную долю на европейском рынке
Российские олигархи столкнулись с проблемами из-за «кремлевского доклада»
Владельцы заправок с ядовитой «омывайкой» намерены защитить деловую репутацию в суде
«Пассажиравтотранс» поспорит с УФАС из-за тарифов
Американские биржи сегодня решили не падать
УФАС обязал «Пассажиравтотранс» установить для всех перевозчиков единые условия
«Ленэнерго» теряет имя
Евгений Чичваркин: Не знаю ни одного человека, который просил бы Титова о возвращении в Россию
Депутаты заблудились в льготах для инвесторов
Фармкластер лишился гормонов роста
Известного пластического хирурга лишили бизнеса и обвинили в рейдерском захвате
Как ярмарки превратились в балаган
Суд доказал, что Сабадаш реальный Мэн
Откроет ли Россия арктический путь Китаю
Запретить - значит обезвредить. Как российскому ретейлу мешают бороться с китайцами
«Кремлёвский список» обесценит рубль не сегодня
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Танцующий трактор» припарковался в центре Петербурга

Falcon Heavy Маска полетела к Марсу

"Фонтанка"

Сугроб и бабочки: как магазин крафтовых галстуков выяснял, кто оставил кучу под дверью

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
06.02.2018 17:20
Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России
Группа ЦДС вошла в десятку крупнейших застройщиков России по объемам ввода жилья в 2017 году в рейтинге Единого реестра застройщиков
ЖК Дипломат/Холдинг «ПСК»
02.02.2018 13:10
Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов
Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп
ГК «Эталон»
02.02.2018 12:50
Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
Холдинг «ПСК»
01.02.2018 16:42
Кэшбэк 150 000 рублей на апартаменты в комплексе Like
В комплексе апартаментов Like 24 января стартовало специальное предложение – на ограниченное количество квартир действует кэшбэк 150 тысяч рублей*. Бонус предоставляется при полной оплате стоимости квартиры или при оформлении ипотеки. Чтобы получить кэшбэк, нужно заключить договор долевого участия до 14 февраля
ПАО «МРСК Северо-Запада»
31.01.2018 10:45
МРСК Северо-Запада увеличивает резервные мощности на севере Карелии
В рамках рабочей поездки в северную часть региона глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин посетили производственное отделение «Северные электрические сети» филиала «Карелэнерго» и обсудили резервирование схем электроснабжения.
Уральский банк реконструкции и развития
30.01.2018 17:32
УБРиР расширил возможности финансирования участников тендеров
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
«Главстрой-СПб»
30.01.2018 17:30
Коммерческие помещения в ЖК «Юнтолово» доступны в ипотеку
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Банк «Союз» разработали совместную ипотечную программу на покупку нежилых помещений, расположенных в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Процентная ставка по кредиту составляет от 12,1%
ЖК "Полюстрово Парк"/Setl City
29.01.2018 18:43
Setl City приступила к остеклению новой школы в Калининском районе
Setl City устанавливает окна в строящейся школе на территории ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга. В здании ведутся кровельные работы, специалисты монтируют внутренние инженерные сети
Уральский банк реконструкции и развития
29.01.2018 17:02
УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.