«Газпром» получил рекордную долю на европейском рынке

«Газпром» в 2017 году нарастил свою долю на рынке Европы с 33 процентов до 34,7 процента. Об этом 7 февраля сообщил заместитель председателя правления компании Александр Медведев на встрече с инвесторами в Нью-Йорке.

«Рыночная доля «Газпрома» продолжает расти. Поставки росли быстрее рынка, доля на рынке Европы в результате увеличилась до рекордных 34,7 процента», — цитирует Медведева Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Существующие экспортные маршруты транспортировки газа позволяют гибко реагировать на изменение спроса, считает топ-менеджер. В результате рыночная доля компании в будущем «может не только сохраниться, но и возрасти», отметил Медведев.

В ноябре 2017 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2017 году экспорт газа достигнет 192 миллиардов кубометров, что станет абсолютным рекордом.

В прошлом году компания увеличила добычу газа на 12,4 процента, до 471 миллиарда кубометров. Поставки топлива в Европу увеличились на 8 процентов, до 193,6 миллиарда кубометров.

По данным «Газпром экспорта», примерно 80 процентов поставок из России приходится на страны Западной Европы, 20 процентов — на центральноевропейские государства.