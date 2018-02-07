Трамп хочет показать военную мощь США на параде в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп обратился к министерству обороны с просьбой предоставить план «грандиозного» парада в Вашингтоне в 2018 году, чтобы отпраздновать «военную мощь» страны.

Подробности 7 февраля сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп хочет, чтобы Пентагон «рассмотрел возможность проведения праздника», который позволит американцам «проявить благодарность военным». Представитель Пентагона Чарли Саммерс также заявил, что чиновники в Минобороны США уведомлены о запросе Трампа и «рассматривают варианты» проведения парада.

По данным Washington Post, президент США еще 18 января передал свою просьбу на встрече с высшими генералами Пентагона, на которой присутствовали министр обороны США Джим Мэттис и руководитель объединенных штабов генерала Джозеф Данфорд.

Среди возможных дат проведения парада — День поминовения 28 мая, День независимости США 4 июля, а также День ветеранов 11 ноября, который совпадет со столетием окончания Первой мировой войны.

В прошлом году Трамп посетил праздничные мероприятия в Париже в День взятия Бастилии как гость президента Франции Эмманюэля Макрона. Трамп в том числе наблюдал за парадом на Елисейских полях. На борту спецсамолета по пути домой Трамп в беседе с советниками рассказал, что был потрясен французским представлением и хотел бы устроить такое же дома.

В конце января газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что Трамп намерен предложить конгрессу проект оборонного бюджета на 2019 год в размере $716 млрд. Газета отмечала, что это на 13% больше, чем в 2017 году.