Охотников и спортсменов в России обяжут научиться снаряжать патроны

Владельцам любого охотничьего, а также спортивного длинноствольного оружия в России разрешат самостоятельно снаряжать патроны к нему после обучения. Поправки ко второму чтению законопроекта рассмотрит комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг, 8 февраля.

Как пишет РБК, по действующей норме самостоятельно снаряжать патроны могут только легальные обладатели охотничьего гладкоствольного оружия. А вот для охотничьего нарезного оружия такая самодеятельность грозит уголовным наказанием за незаконное изготовление боеприпасов.

Как отмечает автор законопроекта, единоросс Владислав Резник, необходимость поправок вызвана санкциями в отношении России, из-за которых «обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию». «Наблюдается существенный рост цен на продукцию импортного производства, особенно в отношении патронов к нарезному огнестрельному оружию», — говорит Резник, добавляя, что зачастую отечественные аналоги импортных патронов попросту отсутствуют.

Ко второму чтению законопроекта поступило три поправки. По одной из них граждане, «впервые приобретающие охотничье или спортивное огнестрельное гладкоствольное оружие, должны пройти обучение правилам безопасного снаряжения патронов к нему».

Еще одна поправка отложит срок вступления закона в силу на сентябрь 2018 года. Это вызвано необходимостью принятия подзаконных актов, в частности, приказов Росгвардии, которая занимается контролем за оборотом оружия. Третья поправка носит юридико-технический характер.