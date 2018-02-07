На Стачек порезали троих

Полиция ищет мужчину, изрезавшего трех человек в Кировском районе Петербурга. Пострадавшие пока не в состоянии объяснить причины агрессии и уверяют, что ничего личного быть не могло.

Как стало известно «Фонтанке» 7 февраля, два дня назад медицинская помощь потребовалась трем местным жителям. Всех госпитализировали с колото-резаными ранами. 36-летний и 47-летний пациенты оказались в тяжелом состоянии с ранами на груди, боку и внутренним кровотечением. Ещё одного мужчину 47 лет доставили в больницу в состоянии средней тяжести с повреждениями левой половины грудной клетки и левого же предплечья. По всей видимости, именно он рассказал, что произошло. Утром 6 февраля врачи поставили в известность полицию.

По словам пострадавшего, все трое получили ранения на пересечении проспекта Стачек и Краснопутиловской. Вечером (без четверти восемь) на них набросился мужчина с ножом. Пострадавшие его якобы увидели впервые и раньше знакомы не были. Не ясно, пытались ли они защититься от вооруженного оппонента, но оружие на указанном месте нашли в трех экземплярах.

Случившееся квалифицировали по статье 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».