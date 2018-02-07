Двух петербуржцев заподозрили в нездоровом внимании к школьницам

Два преступления сексуального характера расследуют правоохранительные органы Петербурга. Объектами нездорового внимания со стороны взрослых стали девочки из Красносельского и Приморского районов.

Как стало известно «Фонтанке», днем 6 февраля в 84 отдел полиции с заявлением обратился 47-летний местный житель. Он попросил привлечь к уголовной ответственности своего 39-летнего знакомого, который надругался над дочерью петербуржца, учащейся 4 класса. Насильственные действия сексуального характера совершались в период времени с июня по август 2017 года в квартире на Ленинском проспекте.

Второе заявление в тот же день поступило от бывшей жены петербуржца 1965 года рождения. Женщина обвинила экс-супруга в домогательствах к их дочери-первокласснице. Местом происшествия родительница назвала квартиру на улице Глухарской, временной период обозначила так: с середины ноября прошлого года по 5 февраля.

Полиция проверяет все изложенные факты.