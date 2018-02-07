Станция метро «Площадь Восстания» закрыта

Пересадочный узел на красной ветке петербургского метрополитена временно недоступен пассажирам в утренний час пик 7 февраля.

Как сообщили в пресс-службе метро, около 8:40 внимание работников станции «Площадь Восстания» привлек предмет, хозяина которого рядом не обнаружилось. В целях предосторожности поездам запретили останавливаться на платформе, а оставшихся пассажиров попросили покинуть станцию.

Оба наземных вестибюля и переход с «Маяковской» временно закрыты.