Интим-бутик на Литейном навестили двое с пистолетом

Третье за последние дни нападение на магазин эротических товаров совершено в Петербурге. На этот раз налетчик был не один: негустую «выручку» придется делить на двоих.

Несмотря на то, что, как показывает практика, поживиться в интим-бутиках особо нечем, эти заведения в Северной столице оказались под пристальным вниманием налетчиков. По данным «Фонтанки», около четырех утра 6 февраля в помещение интернет-магазина ООО «Лав Зона» (Литейный проспект, 52) вошли двое неизвестных в масках. Угрожая пистолетом 24-летнему продавцу, они похитили 5000 рублей выручки, ноутбук и мобильный телефон торговой точки, и сбежали.

Полиция изучит запись камеры видеонаблюдения. Возможно, одного из разбойников стражи порядка узнают: накануне наше издание опубликовало кадры нападения на эробутик на Загородном, совершенного поздно вечером 5 февраля. Тогда флегматичному налетчику в медицинской маске досталась всего тысяча рублей. А сутками ранее, вероятно, все тот же молодчик, унес из секс-шопа на Алтайской улице 4500 рублей.