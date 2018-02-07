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07.02.2018 08:41

Биткоин начал расти после обвала

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоин начала расти после обвала. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap от 7 февраля.

По состоянию на 08.40 мск, стоимость биктоина составляет 7529 долларов. За сутки криптовалюта прибавила в цене больше 19 процентов.

Напомним, максимума биткоин достиг в декабре прошлого года — он стоил 19511 долларов. Котировки пошли вниз на фоне новостей о попытках властей Индии, Южной Кореи, Китая, России и США контролировать этот рынок. Кроме того, японские правоохранительные органы 2 февраля провели обыски в офисах криптовалютной биржи Coincheck Inc., со счетов которой неделю назад были похищены 500 миллионов долларов.

 


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