Площадь перед посольством России в США назвали в честь Немцова

Перед посольством России в США в Вашингтоне фициально появилась площадь Бориса Немцова. Об этом 7 февраля сообщил бывший сопредседатель партии ПАРНАС, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.

По его словам, ​городской совет Вашингтона «окончательно и единогласно» поддержал законопроект B22-539, закрепляющий в законодательстве обозначение участка улицы Висконсин авеню перед посольством России как площади Бориса Немцова. «Закон уже действует. Церемония открытия пройдет 27 февраля», — цитирует Кара-Мурзу РБК.

Политик Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнитель преступления Заур Дадаев, служивший в чеченском батальоне «Север», был приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет. Следствие назвало заказчиком Руслана Мухудинова, он был водителем у бывшего начальника Дадаева — Руслана Геремеева.