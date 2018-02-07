Россия начала высылать рабочих из Северной Кореи

Власти некоторых российских регионов начали процесс высылки в КНДР рабочих в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. Об этом 7 февраля сообщил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. Он не уточнил, о каких именно регионах идет речь.

«Запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно», цитирует посла Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. Он пояснил, что ежегодно в Россию на законных основаниях въезжают 12-15 тысяч граждан КНДР, 90 процентов из которых получают краткосрочные рабочие визы.

Мацегора отметил, что всего в России работают около 35 тысяч северокорейских граждан. Они заняты в сфере строительства, сельского хозяйства, в рыбной промышленности. Трудовые мигранты примерно половину дохода перечисляют в бюджет КНДР, однако и оставшейся суммы хватает, чтобы прокормить «13 членов семьи рабочего».

6 февраля Мацегора заявил, что санкции против КНДР ухудшают гуманитарную ситуацию в стране. После заседания комитета ООН по санкциям в отношении Пхеньяна он рассказал журналистам, что из-за ограничительных мер страдающему северокорейскому населению почти невозможно доставить медикаменты и продовольствие.

Летом 2017 года, после очередных ракетных испытаний Пхеньяном, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, расширяющую ограничительные меры против Северной Кореи. В декабре СБ ООН ввел в отношении Пхеньяна новые санкции, предусматривающие, в том числе, высылку северокорейских трудовых мигрантов из всех стран.